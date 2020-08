12 maiores fortunas dos EUA superam um bilião de dólares

1.000.000.000.000 dólares. É assim mesmo, com 13 dígitos, o valor da soma das fortunas pessoais das 12 pessoas mais ricas dos Estados Unidos, indica o Institute for Policy Studies (IPS). E este valor tem vindo a crescer este ano.



Numa lista em que dominam os nomes ligados ao setor tecnológico, nem mesmo a pandemia da covid-19 trava o aumento da riqueza destes milionários.





De acordo com o índice de bilionários da Bloomberg, após o fecho das bolsas na terça-feira os 12 mais ricos dos EUA acumulavam 1,05 biliões de dólares de fortuna."Isto é um marco perturbador na história de concentração de riqueza e poder nos EUA", refere Chuck Collins, diretor do IPS, citado pelo Marketwatch. "É simplesmente demasiado poder económico e político nas mãos de 12 pessoas. Do ponto de vista de uma sociedade democráticas, isto representa os 12 oligarcas", reforça.A riqueza destes bilionários, que o IPS de "12 oligarcas", aumentou 40%, o equivalente a 283 mil milhões de dólares, desde que a pandemia da covid-19 atingiu os Estados Unidos, em março.Desde o início do ano, a fortuna combinada destes 12 indivíduos engordou em 243 mil milhões, sendo que o investidor veterano Warren Buffet é o único a ver a sua riqueza encolher, com uma queda de 10,3 mil milhões de dólares.O fundador e CEO da Amazon viu a fortuna crescer em 80 mil milhões. Jeff Bezos (na foto) é o mais rico do mundo, com uma riqueza avaliada em 195 mil milhões de dólares, ameaçando tornar-se a primeira pessoa de sempre a superar os 200 mil milhões de dólares.O fundador da Microsoft, Bill Gates, surge na segunda posição, com uma fortuna de 121 mil milhões de dólares.E a fechar o pódio está o patrão do Facebook, Mark Zuckerberg, com uma riqueza de 99,4 mil milhões. Recentemente, Zuckerberg superou temporariamente a fasquia dos 100 mil milhões de dólares, juntando-se a Bezos e Gates no clube mais restrito.Na quarta posição aparece o maior vencedor do ano: Elon Musk. O fundador e CEO da Tesla viu a fortuna engordar em 62,8 mil milhões de dólares, tendo terça-feira atingido um recorde pessoal de 90,3 mil milhões. Musk tem beneficiado da valorização de mais de 300% desde o início do ano nas ações da Tesla, que superaram ontem pela primeira vez os 1.900 dólares.Buffet é o quinto mais rico dos EUA e o primeiro que não está associado à tecnologia. O histórico investidor tem uma fortuna de 79 mil milhões de dólares, apesar da quebra sofrida este ano.Entre os 12 mais ricos do país contam-se ainda Steve Ballmer, maior acionista da Microsoft e antigo CEO da empresa, Larry Page e Sergey Brin, co-fundadores da Google, Larry Ellison, co-fundador e CEO da Oracle, MacKenzie Scott, ex-mulher de Jeff Bezos, e os irmãos Rob e Jim Walton, do império do retalho WalMart.



Fortuna dos "12 oligarcas" maior que PIB da Áustria e Bélgica juntos

"A riqueza total dos 12 oligarcas é maior do que o PIB da Áustria e da Bélgica combinados", assinala Omar Ocampo, investigado do programa sobre desigualdade do IPS. "Entretanto, dezenas de milhões de americanos estão desempregados ou vivem a contar os tostões. E 170 mil pessoas morreram de covid-19 nos Estados Unidos", acrescenta, citado pelo Marketwatch.



A fortuna dos 12 mais ricos iniciou o ano em quebra, tendo encolhido em quase 100 mil milhões de dólares entre 1 de janeiro e 18 de março. Mas, desde então, o crescimento tem sido exponencial, acompanhando a recuperação de Wall Street, em particular no setor tecnológico.



E terça-feira é um exemplo paradigmático de como o rally nas tecnológicas tem contribuído para o aumento das maiores fortunas. As ações da Amazon (Jeff Bezos e MacKenzie Scott) valorizaram 4,09%, os títulos da Microsoft (Bill Gates e Steven Ballmer) subiram 0,58%, as ações da Tesla (Elon Musk) ganharam 2,80%, as do Facebook (Mark Zuckerberg) avançaram 0,45% e as da Alphabet, casa-mãe da Google (Larry Page e Sergey Brin), valorizaram 2,61%m e os títulos da Oracle subiram 2,20%.