PGR angolana investiga antigo governador do banco central por alegada burla

A Procuradoria-Geral da República de Angola decidiu investigar o antigo governador do banco central de Angola, Valter Filipe da Silva, por uma alegada burla no valor de 500 milhões de dólares.

As autoridades judiciais angolanas decidiram actuar, perante suspeitas de burla cometidas pelo antigo governador do banco central de Angola. Valter Filipe da Silva está a ser investigado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) de Angola devido a uma transferêrência de 500 milhões dólares feita quando dirigia o banco central daquele país - o Banco Nacional de Angola (BNA).



O processo de investigação foi confirmado ao Negócios. A agência Reuters vai mais longe e diz que o ex-governador já terá sido mesmo acusado de fraude, uma versão também publicada pelo site Maka Angola. Valter Filipe da Siva foi exonerado do BNA a 10 de Novembro de 2017, tendo sido substituído no cargo por José de Lima Massano. No entanto, o Negócios sabe que Valter Filipe da Silva ainda não foi ouvido pela PGR no âmbito deste processo.





Segundo este blogue, que cita fontes institucionais, o ex-presidente do Fundo Soberano de Angola, José Filomeno dos Santos, filho do antigo presidente do país, José Eduardo dos Santos, também está envolvido caso.



O motivo para esta investigação reside no facto da referida transferência, feita como garantia de um suposto financiamento de 30 mil milhões de dólares, consubstanciar uma burla ao Estado.