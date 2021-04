PIB francês regressa ao crescimento com aumento do investimento e ligeira recuperação do consumo

Leia Também PIB dos EUA cresceu 6,4% no primeiro trimestre do ano

A economia francesa contrariou as expectativas e começa a dar os primeiros sinais de recuperação após a crise pandémica e os rígidos "lockdowns". O produto interno bruto (PIB) francês subiu 0,4% nos primeiros três meses do ano, de acordo com dados revelados esta sexta-feira.Este é o primeiro trimestre em que a economia gaulesa regista uma situação de crescimento, após as quebras trazidas pela pandemia. No ano passado, o PIB francês caiu 8,2%, representando o maior recuo desta economia desde a Segunda Guerra Mundial.Os economistas inquiridos pela agência Bloomberg esperavam que França registasse uma estagnação económica no arranque do ano, coincidente com uma nova vaga de casos de covid-19 na Europa.O desempenho da economia francesa terá sido apoiado pelo crescimento contínuo do investimento empresarial e ainda por uma ligeira recuperação do consumo, depois de uma queda acentuada no final de 2020. Já o comércio recuou, nota a Bloomberg.Neste momento, o país continua a viver com várias restrições, com o objetivo de conter a propagação da covid-19. O presidente francês, Emmanuel Macron, já avançou que tem planos para aliviar as restrições a partir de maio, ainda que de uma forma gradual, com algumas medidas a manter-se em prática até ao final de junho.Esta sexta-feira contará com a divulgação de vários dados económicos por parte de países europeus, incluindo a divulgação de dados sobre o PIB português. Também a Alemanha, Itália, Áustria e a República Checa vão divulgar dados sobre o PIB no primeiro trimestre. O Eurostat divulgará dados sobre o PIB na Zona Euro e a inflação.Os economistas antecipam que a campanha de vacinação mais lenta do que era esperado na Europa e os confinamentos impostos em vários Estados-membros pesem nas respetivas recuperações económicas.