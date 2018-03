Portugal é o país mais hospitaleiro do mundo

Portugal ocupa o primeiro lugar no ranking da InterNations 2018, a maior rede global de informações para pessoas que vivem e trabalham no exterior.

Pela primeira vez, Portugal conquista o primeiro lugar no ranking de países mais acolhedores do mundo, subindo nove lugares desde 2016, de acordo com a InterNations 2018, citado pela Forbes.



O site analisou os dados e os comentários fornecidos por quase 13.000 pessoas que trabalham ou vivem no estrangeiro de 188 países para revelar quais são os países mais hospitaleiro do mundo numa lista que se estende por 65 países.



Quase quatro em cada cinco pessoas que trabalham ou vivem em Portugal, vindas do exterior, descrevem-no como acolhedor (79%) e cerca de três em dez (29%) afirmam que os habitantes locais compõem a maioria de seus círculos sociais, contra os 19% de média global, segundo dados da InterNations 2018, citado na Forbes.



Assim, segundo o inquérito, 94% frisa a "atitude amigável" de Portugal, 58% refere a "facilidade em fazer amigos locais" e 47% tende a querer refugiar-se no país para sempre. Segundo o inquérito anual, citado na Forbes, as pessoas que vivem ou trabalham em Portugal vindas do exterior consideram os portugueses como pessoas que cuidam umas das outras.



Portugal surge assim no topo da lista, seguido de Taiwan (2.º) com 86% de uma "atitude hospitaleira"; o Camboja (3.º) com 73% de "facilidade em fazer amigos locais"; o Barém (4.º) com 86% das pessoas a considerarem-no como acolhedor e a Costa Rica (5.º), com 48% de possibilidade das pessoas que vêm do estrangeiro para trabalhar ou viverem no país ficarem para sempre.



Este ano, o inquérito citado pela Forbes, colocou os EUA em 36.º lugar, o que significa que é um país menos acolhedor do que países como o Uganda (18.º), a Roménia (19.º), a Indonésia (21.º), Israel (24.º) e o Cazaquistão (28.º). Em 2016, os EUA ocuparam o 19.º lugar, o que significa que desde lá se tornou um país menos hospitaleiro para pessoas que vivam e trabalham no país vindas do estrangeiro.



Por sua vez, o Reino Unido ocupa o 56.º lugar. Os estrangeiros consideram os ingleses distantes (42%) e reservados (58%), o que torna mais difícil de fazer amigos locais no país, segundo o inquérito, estes resultados podem estar ligados ao "Brexit".



A ocupar o lugar de país menos hospitaleiro pelo quarto ano consecutivo está o Kuwait. Quase metade das pessoas que trabalham ou vivem no país vindas do exterior classificam negativamente a atitude da população local (46%), um dado três vezes superior à média global (16%). No fundo da tabela está também a Áustria e a Suíça.