Funchal, Aljezur e Gaia são os locais mais hospitaleiros para utilizadores da Airbnb

As localidades portuguesas do Funchal, Aljezur e Vila Nova de Gaia são as que apresentam mais hospitalidade no índice divulgado esta quarta-feira pela plataforma de alojamento temporário Airbnb, ao registar as melhores avaliações por parte dos hóspedes.