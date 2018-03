Quais são as armas da China na guerra comercial?

Numa guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, a vitória norte-americana não são favas contadas. É certo que a relação entre as duas economias está bastante desequilibrada, com os EUA a registarem um défice crescente no comércio de bens, face aos chineses. Mas Pequim tem como retaliar e no final, este é um jogo em que perdem as duas partes.

Em 2017, o défice comercial dos Estados Unidos em relação à China foi de 375,2 mil milhões de dólares. Os números do United States Census Bureau não estão deflacionados nem corrigidos de sazonalidade, mas sugerem que o desequilíbrio é crescente. Face a 2016, por exemplo, o défice aumentou 28,2 mil milhões de dólares, uma subida equivalente a 8%.





Mas este défice é o resultado de trocas totais no valor de 636 mil milhões de dólares, o equivalente a 16,4% do valor total do comércio dos EUA. No ano passado, os Estados Unidos compraram 505,6 mil milhões de dólares em bens à China. Mas também venderam 130,4 mil milhões de dólares – ou seja, a China tem aqui algumas opções.





Como explica a CNN, a China é um dos principais clientes dos produtos agrícolas norte-americanos, como por exemplo soja. O governo chinês pode retaliar aplicando tarifas à importação destes produtos, direccionado as compras para a concorrência, como por exemplo o Brasil ou a Argentina.