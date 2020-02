Sanders vence no New Hampshire e já só falta ter um rival definido

Bernie Sanders já se autodeclarou vencedor das eleições primárias que decorreram esta terça-feira no estado do New Hampshire. Se o senador do Vermont surge como favorito, falta ainda saber quem será o candidato do centro com mais possibilidades, com Buttigieg a ganhar força e Biden a perder.

"Esta vitória aqui [no New Hampshire] é o início do fim para Donald Trump", proclamou já de madrugada Bernie Sanders, senador do Vermont que assim se autodeclarou vencedor da segunda etapa da corrida em curso com vista à nomeação de um candidato democrata para enfrentar o presidente Donald Trump nas presidenciais marcadas para novembro.



Com 264 das 301 circunscrições de voto já contabilizadas, Bernie Sanders segue com 25,8%, seguido de perto pelo ex-mayor de South Bent, Indiana, Pete Buttigieg, com 24,4%. Em terceiro está a senadora do Minnesota, Amy Klobuchar (19,8%), à frente da senadora do Massachusetts, Elizabeth Warren (9,3%), e do ex-vice-presidente Joe Biden (8,4%). Até ao momento, Sanders e Buttigieg elegeram o mesmo número de delegados (9).



Sanders surge cada vez mais como o favorito do campo mais à esquerda do Partido Democrático, superando nesta sub-competição interna Elizabeth Warren. Já Buttigieg ganha força como o candidato do centro moderado com melhores perspetivas de disputar a nomeação democrata, superiorizando-se a Biden e à surpreendente Klobuchar.



Note-se que há uma semana, Buttigieg venceu com alguma surpresa o "caucus" do Iowa, numa corrida disputada à míngua com Sanders. Ambos os candidatos pediram entretanto uma revisão parcial dos votos no Iowa depois dos problemas técnicos que atrasaram por largas horas a divulgação dos resultados.



Desta forma, enquanto Bernie Sanders se perfila para disputar com alguém o duelo final pela nomeação, falta saber quem será o seu rival democrata.



Pete Buttigieg, que tal como Sanders e Warren se apresenta como um candidato externo ao "establishment", tem vindo a conquistar terreno, beneficiando da perda de fôlego de Joe Biden.



Num discurso pacificador, Buttigieg deu os parabéns a Sanders pela vitória e rejeitou uma disputa dicotómica entre a "revolução" e o "status quo", considerando que "a maior parte dos americanos não se revê nessa lógica polarizadora".



A disputa no seio dos democratas passará a contar, a partir de 3 de março, com um nome de peso, o multimilionário Michael Bloomberg, antigo mayor de Nova Iorque.