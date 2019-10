Taxa de desemprego dos EUA atinge um novo mínimo de 50 anos

A taxa de desemprego dos EUA desceu inesperadamente, em setembro, atingindo o valor mais baixo desde dezembro de 1969, revelam os dados divulgados pelo Departamento do Trabalho, citados pelas agências de informação americanas.

Os dados publicados esta sexta-feira, 4 de outubro, revelam que foram criados 136 mil postos de trabalho no mês passado, quando os economistas consultados pela Reuters apontavam para um aumento de 145 mil. Ainda assim, esta diferença é justificada com a revisão de agosto: os dados iniciais apontavam para a criação de 130 mil postos de trabalho, mas os números foram agora revistos em alta para 168 mil.



Esta criação de emprego fez com que a taxa de desemprego descesse dos 3,7% para 3,5%, o que representa o valor mais baixo dos últimos 50 anos.



Mas há alguns alertas. A Bloomberg realça que o número de postos de trabalho criados pelos privados ficou aquém do previsto: 114 mil, quando a previsão era de 130 mil. Por outro lado, cerca de mil postos de trabalho criados pelo Estado são temporários, tratando-se de funcionários contratados especificamente para a preparação do censo de 2020.





A agência Bloomberg destaca que estes dados estão a aumentar a especulação de que a Reserva Federal dos EUA vá implementar o terceiro corte de juros já no final de outubro.