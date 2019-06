Trump: “Irão cometeu um erro muito grande!”

O Irão, liderado por Hassan Rouhani, anunciou que destruiu um drone de espionagem americano que circulava no espaço aéreo iraniano. Algo que foi confirmado ainda de manhã pelo Pentágono.

Donald Trump já reagiu, através da rede social Twitter, salientando que o "Irão cometeu um erro muito grande!"

Iran made a very big mistake! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 de junho de 2019

Esta é a única publicação alusiva a esta questão no Twitter, mas foi suficiente para acentuar a subida dos preços do petróleo nos mercados internacionais. O barril do West Texas Intermediate (WTI), transacionado em Nova Iorque, está a registar uma subida de 4,85% para 56,37 dólares. Já o Brent, negociado em Londres e referência para Portugal, está a avançar 3,64% para 64,07 dólares.

Este episódio marca o escalar das tensões políticas sentidas no Golfo Pérsico, uma região que fornece um terço do petróleo utilizado a nível mundial. Este é mais um episódio de aumento de tensão, depois de os EUA terem decidido enviar cerca de mil militares suplementares para o Médio Oriente em contexto de tensões acrescidas com o Irão.