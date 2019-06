Irão diz ter destruído drone americano e tensões aumentam

As tensões entre os Estados Unidos e o Irão estão a escalar. Depois de Trump ter reforçado as forças militares no país do Médio Oriente, o Irão diz ter detetado um drone no seu espaço aéreo e aniquilou-o.

O Irão, liderado por Hassan Rouhani (na foto), anunciou que destruiu um drone de espionagem americano que circulava no espaço aéreo iraniano. Este episódio marca o escalar das tensões políticas sentidas no Golfo Pérsico, uma região que fornece um terço do petróleo utilizado a nível mundial.





"Nós defenderemos o espaço aéreo do Irão e as fronteiras marítimas com tudo o que pudermos", declarou o secretário-geral do Conselho Supremo de Segurança Nacional, Ali Shamkhani, citado por uma agência de notícias controlada pelo governo.