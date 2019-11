Trump protestou novamente com Powell em reunião na Casa Branca

At my meeting with Jay Powell this morning, I protested fact that our Fed Rate is set too high relative to the interest rates of other competitor countries. In fact, our rates should be lower than all others (we are the U.S.). Too strong a Dollar hurting manufacturers & growth! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 19, 2019

"No meu encontro com Jay Powell esta manhã, protestei com o facto de os juros da Fed estarem muitos elevados relativamente às taxas de juro de outros países concorrentes. Na verdade, os nossos juros deveriam ser mais baixos do que todos os outros (nós somos os EUA). Um dólar muito forte está a prejudicar a indústria e o crescimento!", escreveu Donald Trump no Twitter.Já a Fed disse em comunicado que as opiniões partilhadas por Powell junto do presidente são "consistentes" com as declarações feitas na semana passada no Congresso norte-americano. Nessas audições, o presidente da Fed assegurou que não há mais descidas de juro este ano , exceto se a economia piorar."Não foram discutidas as expectativas da política monetária, exceto para salientar que o curso da política irá depender inteiramente da informação que chegue", lê-se ainda no comunicado da Reserva Federal.Antes do tweet onde voltou a atacar Powell, Trump tinha primeiro dito , também na rede social, que o encontro tinha sido "muito bom e cordial", referindo apenas que tinham sido discutidos uma variedade de temas desde as taxas de juro, a inflação baixa, a força do dólar, o comércio com a China, entre outros assuntos.O mais recente ataque público de Trump a Powell tinha sido a 31 de outubro, um dia após a reunião da última descida dos juros. Nesse dia, o presidente norte-americano acusou o presidente da Fed de colocar os EUA em "desvantagem competitiva". "Nós devíamos ter taxas de juro mais baixas do que a Alemanha, o Japão e todos os outros", escreveu Donald Trump no Twitter, acrescentando que "as pessoas estão desiludidas" com a Reserva Federal.