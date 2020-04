Trump reforça pressão à Fed e defende taxas negativas nos EUA

O presidente norte-americano, Donald Trump, voltou a atacar a Reserva Federal norte-americana através da sua conta Twitter. Desta vez, além considerar esta entidade "patética", Trump defendeu que a Fed equipare as taxas às dos rivais que têm agora dois pontos percentuais de vantagem, o que colocaria as taxas de juro diretoras nos Estados Unidos em níveis negativos.





"A nossa patética e lenta Reserva Federal, liderada por Jay Powell (abreviatura de Jerome Powell), a qual aumentou as taxas demasiado rápido e as baixou demasiado tarde, devia descer a nossa taxa federal para os níveis das nossas nações rivais. Elas agora chegam a ter dois pontos de vantagem, e com uma ajuda ainda maior das divisas. Estimulem também!", escreveu Donald Trump.

Our pathetic, slow moving Federal Reserve, headed by Jay Powell, who raised rates too fast and lowered too late, should get our Fed Rate down to the levels of our competitor nations. They now have as much as a two point advantage, with even bigger currency help. Also, stimulate!