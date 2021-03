Vídeo: Seis dias de crise no Canal do Suez abalaram o comércio mundial

Com o Ever Given desencalhado, o tráfego marítimo pode prosseguir no Canal do Suez mas os impactos vão perdurar neste que é um dos locais mais importantes para o comércio global. Veja o vídeo com os dados que mostram a importância do Canal do Suez e que porque o mundo esteve de olhos postos no navio nesta crise que durou seis dias.

Vídeo: Seis dias de crise no Canal do Suez abalaram o comércio mundial









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.