Tribunal egípcio mantém retido porta-contentores que bloqueou Canal de Suez

Leia Também Egito inicia obras de ampliação do Canal do Suez após bloqueio pelo Ever Given

Leia Também Autoridades egípcias confirmam que navio que bloqueou o Suez foi “oficialmente” apreendido

Leia Também Todos os navios que estavam em espera no Canal do Suez já fizeram travessia

Um tribunal egípcio rejeitou hoje o recurso apresentado pela empresa japonesa proprietária do porta-contentores que em março bloqueou o Canal de Suez, que vai continuar apreendido pelas autoridades do Egito até que seja alcançado um acordo.A imprensa local noticiou hoje que o Tribunal Económico de Ismaília, capital da província homónima na margem ocidental do Canal de Suez, confirmou a decisão tomada anteriormente, pelo que o navio permanecerá retido por precaução, uma vez que a entidade que gere o canal, Autoridade do Canal de Suez, ainda não chegou a acordo com a empresa japonesa.As autoridades do Egito apreenderam o navio porta-contentores que, em março, bloqueou o Canal do Suez durante quase uma semana. Este arresto terá sido decretado como garantia pela compensação financeira que a autoridade do Canal reclama aos proprietários do barco.Estão a decorrer negociação entre a entidade que opera o Canal e o proprietário do navio porta-contentor Ever Given sobre quem deve pagar as perdas originadas pelo bloqueio do tráfego marítimo durante o tempo em que o navio esteve encalhado no Canal.O navio, de 400 metros e com uma capacidade de 200.000 toneladas, bloqueou a circulação no Canal do Suez depois de encalhar e ter-se atravessado em 23 de março, até que se conseguiu rebocá-lo, após várias tentativas, seis dias depois.A Autoridade do Canal do Suez exige uma indemnização de 916 milhões de dólares (767 milhões de euros) aos proprietários do Ever Given para libertar o navio.O advogado os proprietários do porta-contentores avançou que haverá uma audiência a 29 de maio.Inicialmente, estava previsto que o porta-contentores retomasse o caminho rumo a Roterdão (Países Baixos), mas acabou apresado no Egito.Numa primeira estimativa após o incidente, a Autoridade do Canal de Suez calculou perdas entre 12 e 15 milhões de dólares (entre 10 e 12,8 milhões de euros) por cada dia que o Ever Given bloqueou a passagem marítima, gerando um grande engarrafamento.Mais de 400 embarcações de diferentes tipos chegaram a acumular-se no Mar Vermelho e no Mar Mediterrâneo a aguardar a possibilidade de atravessar o canal, por onde passa mais de 10% do comércio marítimo mundial.