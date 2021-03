Navio encalhado já está a flutuar no Canal do Suez

A Autoridade do Canal do Suez (SCA na sigla inglesa) confirmou esta segunda-feira, 29 de março, que o porta-contentores Ever Given começou a flutuar depois de ter estado totalmente encalhado quase uma semana, bloqueando o tráfego naval.

Os trabalhos de dragagem e escavação para desencalhar o navio de 400 metros de comprimento e 59 de largura decorreram no fim de semana e vão prosseguir nas próximas horas, aproveitando a maré alta no local. A equipa de resgate da SCA, que tem contado com o apoio da holandesa Smit Salvage, usou rebocadores durante esta madrugada.

"Hoje começamos o nosso plano para que todos os navios passem o Canal", disse Mohab Mamish, assessor do presidente do Egito para o Canal do Suez, admitindo que pode demorar uma semana até que todos os navios atualmente parados consigam atravessar o Canal.

Com 193 quilómetros, o Canal do Suez, no Egito, é uma das rotas intercontinental mais usadas por navios de grande porte, sendo ponto de passagem de cerca de 12% do comércio mundial.

Esta paralisação prolongada coloca ainda mais pressão sobre os armadores que já operam com capacidade total, podendo causar atrasos e custos adicionais às empresas europeias que dependem das importações da Ásia.

O navio de carga detido pela japonesa Shoei Kisen, operado pela taiwanesa Evergreen Marine e com bandeira do Panamá, foi construído em 2018 e tem capacidade para 20.000 contentores e um peso de 224.000 toneladas.

Segundo a Reuters, pelo menos 369 navios aguardam para transitar pelo canal. O presidente da SCA, Osama Rabie, assinalou em declarações à televisão estatal egípcia que "o capitão do navio é responsável pela embarcação em todos os momentos", antecipando que "é bem possível que hoje a atividade marítima seja retomada". "Não vamos perder um segundo", prometeu o responsável.