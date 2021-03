Bom tempo no canal. Tráfego no Suez volta a fluir após navio ter sido desencalhado

Ever Given, nesta segunda-feira, de acordo com a Autoridade do Canal do Suez (SCA na sigla inglesa).O navio de 200 mil tonelada encalhou na semana passada e paralisou todo o tráfego no Canal do Suez, ao largo do Egipto. Segundo a Reuters, pelo menos 369 navios aguardavam para transitar pelo canal.

Nesta manhã, a SCA já tinha anunciado que o navio tinha voltado a flutuar, dizendo que iria manter os trabalhos de dragagem e escavação para desencalhar o navio de 400 metros de comprimento e 59 de largura , aproveitando a maré alta no local.