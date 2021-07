Mas ao contrário da anterior meta, vista como demasiado vaga por alguns membros da instituição, agora o banco liderado por Christine Lagarde torna oficial o facto de se preocupar tanto com uma inflação baixa (aquilo que se vinha a verificar até à atual recuperação económica), como com uma inflação alta. Daí que, agora, o BCE considere este objetivo como sendo simétrico.



O Banco Central Europeu (BCE) anunciou que a sua meta para a inflação passa a ser de 2%, ao invés da antiga formulação de "ligeiramente abaixo, mas perto de 2%", garantindo assim mais flexibilidade para agir quando os preços se situarem muito acima ou muito abaixo deste patamar. Ainda assim, a autoridade bancária admite que este indicador possa viajar, durante determinados períodos de tempo, acima da nova meta, tendo sempre em conta a saúde da economia na altura.Mas ao contrário da anterior meta, vista como demasiado vaga por alguns membros da instituição, agora o banco liderado por Christine Lagarde torna oficial o facto de se preocupar tanto com uma inflação baixa (aquilo que se vinha a verificar até à atual recuperação económica), como com uma inflação alta. Daí que, agora, o BCE considere este objetivo como sendo simétrico. "O Conselho do BCE considera que a estabilidade de preços é assegurada mais eficazmente com um objetivo de 2% para a inflação a médio prazo. Este objetivo é simétrico, o que significa que os desvios negativos e positivos da inflação face ao objetivo são igualmente indesejáveis", diz o



As alterações nas metas para a inflação trazem o regulador europeu dos 19 países da região para um lugar onde já estavam a Reserva Federal dos Estados Unidos e o Banco do Japão, reconhecendo que a velocidade do aumentos de preços têm sido demasiado lentos depois da

a revisão dos mandatos da Reserva Federal dos EUA, tinha anunciado que o banco iria passar a adotar também um objetivo móvel para a inflação.

renovação da estratégia pode dar ao BCE uma justificação para continuar a sustentar uma política monetária ultra-acomodatícia por mais tempo, à medida em que a entidade se tem vindo a esforçar por atingir a sua meta da inflação, mas quase sempre sem sucesso.





reconheceu que as alterações climáticas têm implicações profundas para a estabilidade de preços e, em conformidade, comprometeu-se a seguir um plano de ação climática ambicioso".



"As mudanças climáticas e a transição para uma economia mais sustentável afetam as perspetivas para a estabilidade de preços através do seu impacto sobre os indicadores macroeconómicos, como inflação, produção, emprego, taxas de juros, investimento e produtividade; estabilidade financeira; e a transmissão da política monetária. Além disso, as alterações climáticas e a transição para o carbono afetam o valor e o perfil de risco dos ativos detidos no balanço do Eurosistema, podendo conduzir a uma acumulação indesejável de riscos financeiros relacionados com o clima", acrescentou.





crise financeira global e dando a oportunidade a este indicador de se situar acima deste patamar.Em setembro do ano passado, jáContudo, só pelo facto de o BCE agora decidir imprimir esta inflação simétrica nos seus mandatos, não implica que os preços, só por si, subam para perto ou acima dos 2%. Pelo que aAquilo que esta alteração garante é uma maior flexibilidade teórica para que o banco central possa impulsionar expansões nos preços ou, por outro lado, travá-los. Atualmente, o banco liderado por Christine Lagarde tem em marcha um pacote de compra de ativos extraordinária (PEPP) com um volume total de compras de 1,85 biliões de dólares.Para além das alterações à meta para a inflação, o novo mandato do BCE pressupõe um olhar especial para a questão das alterações climáticas. Num comunicado à parte , o banco

A última vez que o banco realizou uma revisão à sua estratégia tinha sido em 2003. Esta nova "roupagem" teve início há 18 meses, por iniciativa de Christine Lagarde que vai protagonizar uma conferência de imprensa marcada para as 13:30 horas (Lisboa).



O BCE alertou ainda que, a partir de agora, iria fazer revisões de cinco em cinco anos, ao estilo do que faz o banco central nos Estados Unidos.