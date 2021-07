PSI-20 fecha no vermelho com queda de mais de 2% do BCP

O PSI-20 fechou a sessão a cair 0,74% para 5.149,11 pontos. A bolsa de Lisboa esteve em linha com as praças europeias, numa sessão onde o Stoxx 600 chegou a cair 2%, com o ressurgimento de dúvidas sobre a recuperação económica.Em Lisboa, o BCP liderou as perdas na sessão, num dia em que a maioria das cotadas terminou no vermelho. Das 18 cotadas que compõem o índice de referência, 13 fecharam a cair, 2 inalteradas e apenas 3 em alta.O BCP, um dos pesos-pesados, caiu 2,35% esta quinta-feira para 12,86 cêntimos por ação. Ontem, após o fecho da sessão, o banco anunciou que a sua subsidiária polaca Bank Millennium , que detém a 50,1%, constituiu provisões no valor de 460,1 milhões de zlotys (102,1 milhões de euros) para os riscos legais relacionados com a carteira de empréstimos hipotecários em moeda estrangeira.Esta quinta-feira, o Bestinver reviu em alta a recomendação atribuída ao banco liderado por Miguel Maya, que passou de "manter" para "comprar", deixando o preço-alvo inalterado em 18 cêntimos por ação.O setor da energia também penalizou o índice. A EDP caiu 1,71% para 4,660 euros e a Renováveis cedeu 0,29% para 20,72 euros. Já a Galp Energia desvalorizou 0,84% para os 8,958 euros por ação. A REN fechou inalterada, numa cotação de 2,38 euros.No retalho, a Jerónimo Martins depreciou 1,57%, com os títulos a fechar o dia nos 16,575 euros, e a Sonae cedeu 0,99% para 79,75 cêntimos.Nesta sessão, apenas a Nos, a Corticeira Amorim e a Novabase fecharam no verde. A Nos registou a maior subida, de 1,82%, para 3,016 euros.(notícia atualizada)