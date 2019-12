Andrew Bailey vai ser o novo governador do Banco de Inglaterra

O Financial Times avança que Andrew Bailey foi escolhido para ser o próximo governador do BoE, sucedendo a Mark Carney.

Já está escolhido, diz o Financial Times. Andrew John Bailey foi o nome avançado para ser o próximo governador do Banco de Inglaterra (BoE), sucedendo assim a Mark Carney.





Em inícios de novembro a BBC dizia que Minouche Shafik, ex-vice-governadora do BoE, poderia vir a ser a escolhida para estas funções. A acontecer, seria a primeira vez, nos 300 anos de história do Banco de Inglaterra, que este seria presidido por uma mulher.

Nessa altura, a BBC referia que, além de Shafik, havia mais candidatos "implícitos" ao cargo, como Andrew Bailey, líder do supervisor bancário; Shriti Vadera, a diretora-geral do Santander no Reino Unido; e antigos ou atuais membros do Banco de Inglaterra, como Ben Broadbent, Jon Cunliffe e Paul Tucker.

E a escolha do governo acabou por recair em Andrew Bailey.



Mark Carney já prolongou o seu mandato por três vezes por causa do Brexit. O mais recente adiamento foi até 31 de janeiro, a mesma data em que agora está prevista a saída do Reino Unido da União Europeia.

Agora, o governo que resultou das eleições de 12 de dezembro já fez a sua escolha, segundo o FT.