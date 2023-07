Atas da reunião de junho do BCE reiteram determinação para manter subida de juros

Leia Também Centeno vê inflação no euro abaixo dos 3% no fim do ano

Apesar de uma primeira ideia de uma subida de 50 pontos base das taxas de juro de referência, dado "o risco de a elevada inflação se tornar mais persistente", o "largo consenso" dos membros do conselho do Banco Central Europeu (BCE) acabou por encaminhar-se para um aumento de 25 pontos base na reunião de política monetária de junho."Apesar de os membros considerarem que a segunda queda consecutiva na inflação subjacente era um sinal positivo, foi largamente sentido que não havia sinais suficientemente convincentes para confirmar um ponto de viragem", pode ler-se no relatório.Tal como a presidente do banco central já tinha dado a entender, os membros do BCE indicaram uma elevada probabilidade de subida dos juros diretores no encontro de julho, sendo que o que acontece a partir daí ainda não está decidido. Ultimamente, os responsáveis do banco central têm adotado uma postura mais cuidadosa, reiterando que as próximas decisões vão estar mais dependentes de dados.Numa nota a que o Negócios teve acesso, analistas do ING indicam que "as minutas da reunião de junho reiteram a determinação dos decisores em dar continuidade ao atual ciclo de subida [de juros] depois da próxima reunião"."A revisão em alta das perspetivas de inflação para 2024 e o 'outlook' de crescimento otimista foram as principais razões para a continuidade da política mais 'hawkish'", acrescentam.O banco holandês destaca as questões que têm sido levantadas relativamente à inflação subjacente enquanto indicador principal do BCE, dado que vários membros têm questionado o seu papel "caracterizando-o como um indicador desfasado". Ao mesmo tempo, houve vários decisores a questionarem a revisão em alta da inflação, face a estatísticas mais recentes que mostram um abrandamento dos preços.Foi igualmente acordado que baixar a inflação para níveis médios é mais fácil do que até 2% e "neste contexto foi previsto que retornar a inflação aos 2% no final de 2025 pode ser considerado demasiado tarde", escrevem os analistas do ING."Se estivermos certos, a economia se mantiver fraca e o processo deflacionista ganhar força e a inflação de base começar a descer depois do verão, o ciclo de subidas do BCE deverá terminar na reunião de setembro, embora o banco possa esperar até à reunião de dezembro para declarar" o caminho de aperto da política monetária como oficialmente terminada, concluem.