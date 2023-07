E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O ex-governador do Banco de Portugal, Vítor Constâncio, defende que "o BCE deveria ter anunciado uma pausa de alguns meses aquando da última decisão em que subiu a taxa de política monetária para 3,25%".



No entanto, em declarações ao Expresso, diz que o pior ainda pode estar para vir, lembrando que as declarações que têm sido feitas apontam para nova subida em setembro".





Leia Também Inflação leva bancos centrais a tom mais duro em Sintra

"Espero que isso não venha a concretizar-se porque, entretanto, deve confirmar-se a desaceleração do crescimento da economia Europeia já prenunciada pela pequena recessão técnica terminada no primeiro trimestre deste ano", acrescentou.





Questionado sobre as críticas que têm sido feitas às decisões de Christine Lagarde, presidente do BCE, por Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, e pelo primeiro-ministro, António Costa, preferiu não comentar diretamente.



Dos salários à energia: as cinco preocupações na mente de Lagarde Leia Também