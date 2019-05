Banco de Inglaterra melhora previsões de crescimento do Reino Unido

O Reino Unido deverá crescer mais do que estava a ser previsto pelo banco central. O presidente do Banco de Inglaterra aponta para juros subam de forma lenta.

O Banco de Inglaterra manteve a taxa de juro de referência para o Reino Unido em 0,75%, bem como o programa de compra de ativos, tal como era esperado pelos economistas. E as decisões foram unânimes, com os nove membros a votarem favoravelmente, segundo a Bloomberg.

A autoridade, liderada por Mark Carney (na foto), deixou claro que a política monetária vai caminhar lentamente, salientando que a taxa de inflação deverá permanecer acima dos 2% (meta estipulada pelo banco central), aumentando em 2021 se o Banco de Inglaterra elevar a taxa de juro em 25 pontos até lá. Mantendo assim as expectativas criadas pelos investidores.

A novidade da reunião desta quinta-feira foi a revisão das estimativas de crescimento. O banco central prevê agora que o produto interno bruto (PIB) do Reino Unido cresça 1,5% este ano, acima da anterior estimativa de 1,2%. As previsões para 2020 e 2021 também foram elevadas.

Esta é a primeira revisão de estimativas desde que o Brexit foi adiado, sendo que a saída do Reino Unido da União Europeia tem sido um dos principais focos de stress. Os responsáveis prevêem uma saída controlada, ainda que este evento dificulte as estimativas.



Já para a inflação, o Banco Central reduziu as estimativas para a subida dos preços no consumidor este ano, essencialmente devido a preços da energia mais baixos e à subida da libra.