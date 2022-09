Vitória da direita na Itália agrava juros na Zona Euro. Petróleo abaixo dos 85 dólares

09h18

Petróleo quebra abaixo dos 85 dólares. Gás segue trajetória de recuo pela quinta semana.

O petróleo está a desvalorizar, seguindo assim na senda de perdas registadas na passada sexta-feira quando chegou a mergulhar mais de 5%.



Esta matéria-prima está a ser penalizada pela forte subida do dólar, bem como receios cada vez maiores de uma redução na procura, com a possibilidade de uma recessão cada vez mais presente nas principais economias mundiais.



O West Texas Intermediate (WTI) – negociado em Nova Iorque – perde 1,57% para 77,50 dólares por barril, enquanto o Brent do Mar do Norte – referência para as importações europeias – desvaloriza 1,61% para 84,76 dólares por barril.



Esta nova queda nos preços pode significar uma nova intervenção da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (OPEP+), seja verbalmente, ou anunciando uma redução da produção de crude.



No mercado do gás, os futuros seguem a desvalorizar, numa altura em que os países da União Europeia têm apresentado medidas para combater a escassez desta matéria-prima. Ao mesmo tempo, o armazenamento de gás dos países aumenta cada vez mais, estando agora, na Europa, nos 87%.



Os preços do gás registaram assim uma queda semanal pela quarta semana consecutiva na sexta-feira passada, mas estão ainda assim seis vezes superiores ao normal nesta altura do ano.



No mercado do gás, a matéria-prima negociada em Amesterdão (TTF) – que serve de referência para o mercado europeu – recua 4,3% para 177,5 euros por megawatt-hora.