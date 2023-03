Principais bancos britânicos são "resilientes" mas empresas ainda enfrentam riscos, diz BoE

Leia Também Banco de Inglaterra coloca taxas de juro no nível mais elevado desde 2008

Os principais bancos do Reino Unido são "resilientes" perante a turbulência global, mas as famílias e empresas britânicas ainda enfrentam o risco de custos de empréstimo mais elevados, disse esta quarta-feira o Banco de Inglaterra (BoE).O Comité de Política Financeira do Banco (FPC) afirmou que existe uma "necessidade urgente" no Reino Unido de impulsionar as finanças baseadas nos mercados, tais como os fundos de investimento, face à volatilidade atual.Quanto às famílias britânicas, o Banco de Inglaterra (BoE, Bank of England) disse que continuam a ser "afogadas" pelo custo de vida e pelos pagamentos de hipotecas mais elevados.Contudo, espera-se que mais famílias estejam em melhor posição para pagar as suas dívidas do que o previsto em dezembro passado, à medida que os preços da energia arrefecem e as perspetivas de emprego do país melhoram.Há apenas uma semana atrás, o banco central aumentou as taxas de juro pela décima primeira vez consecutiva para 4,25%, ao mesmo tempo que o governador Andrew Bailey admitiu estar mais otimista de que o país poderia evitar uma recessão.O FPC salientou também que os bancos britânicos registaram recentemente um aumento dos lucros "e não estão expostos a perdas materiais diretas" relacionadas com o colapso do Silicon Valley Bank (SVB), um dos maiores colapsos bancários da história dos EUA, ou o do suíço Credit Suisse.