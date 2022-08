Banco de Inglaterra sobe taxa de juro em 50 pontos base como não era visto há 27 anos

O Banco de Inglaterra (BoE) subiu a taxas de juro de referência em 50 pontos base – em linha com as expectativas do mercado e dos economistas – fixando-a em 1,75%, renovando máximos de 2008, segundo o comunicado publicado esta quinta-feira na página do banco central.





O banco central britânico - o primeiro a subir juros depois da pandemia - já aumentou a taxa de juro de referência cinco vezes desde dezembro de 2021, sendo esta a sexta e a maior subida desde 1995.





Em meados de julho, o governador do Banco de Inglaterra, Andrew Bailey já tinha assumido a possibilidade de um novo aumento da taxas de juro com esta dimensão.





