Banco de Inglaterra admite subir juros em 50 pontos base em agosto

O governador do Banco de Inglaterra, Andrew Bailey assumiu esta terça-feira a possibilidade de um novo aumento das taxas de juro, mas desta vez de 50 pontos base, na próxima reunião do Comité de Política Monetária, que acontece a 4 de agosto.



"Um aumento de 50 pontos base estará entre as opções em cima da mesa na próxima reunião", afirmou.



Andrew Bailey endureceu o discurso quanto à necessidade de combater a escalada de preços, um dia antes da divulgação dos dados oficiais sobre a inflação, que, segundo o Financial Times, deverá atingir os níveis mais elevados em 40 anos. Em maio, os preços subiram 9,1% no país.



O governador britânico ressalvou que a nova subida não é garantida, mas reiterou que reduzir a inflação para a meta dos 2% é "prioridade absoluta" do Banco de Inglaterra.



O banco central britânico - o primeiro a subir juros depois da pandemia - já aumentou a taxa de juro de referência cinco vezes desde dezembro de 2021, situando-se a taxa nos 1,25%.