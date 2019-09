"Nos países onde a dívida pública é elevada, os governos precisam de seguir políticas que criem condições para deixar os estabilizadores automáticos funcionar livremente", somou o presidente do BCE, frisando ainda: "Todos os países devem reforçar os esforços para alcançar uma composição de finanças públicas mais amigas do crescimento".



Esta orientação difere da que tinha sido dada em julho, aumentando a pressão para que os governos façam a sua parte na tentativa de segurar a economia europeia e evitar a recessão. Deixar os estabilizadores automáticos funcionar significa que as receitas fiscais podem cair por causa do abrandamento económico, e que a despesa pública pode subir por causa de maiores dificuldades no mercado de trabalho, mas que os Governos não têm de fazer nada para contrabalançar estes efeitos, permitindo que o saldo orçamental se degrade.



Mario Draghi não só repetiu estas mesmas frases em resposta a uma jornalista, como ainda desafiou diretamente os governos de países com finanças públicas mais robustas.



"Se a política orçamental fosse colocada em prática, os efeitos negativos da nossa política seriam muito menores, a política seria mais eficaz e estas medidas [de política monetária muito expansionista] teriam de estar no terreno durante muito menos tempo," atirou Draghi.



Depois, acabou por reconhecer que estes conselhos devem ser dados com "humildade" e que há "dificuldades específicas" nestes países para tomar as medidas em causa. Mas notou que a forma de "acelerar os resultados da política monetária" está na política orçamental.

