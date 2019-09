Bruxelas alinha-se com Draghi e apela à Alemanha que aumente o investimento

A Alemanha é cada vez mais pressionada por apelos à ação pela via orçamental, uma ferramenta que está a ser considerada determinante para evitar uma recessão no país e na Europa.

O vice-presidente da Comissão Europeia, Valdis Dombrovskis, apelou publicamente a que a Alemanha aumente a despesa orçamental como medida impulsionadora da sua economia. Esta posição está alinhada com a defendida pelo presidente do Banco Central Europeu, Mario Draghi, no dia anterior, no qual anunciou novos estímulos à economia mas chamou os Governos a atuar pela via orçamental.





"A Alemanha é atualmente um dos países onde este abrandamento [económico] é mais pronunciado. Desse ponto de vista, pensamos que agora é, de facto, um momento muito apropriado para a Alemanha olhar para as possibilidades de aplicação de estímulos orçamentais", declarou Dombrovskis, citado pela CNBC, quando se preparava para integrar uma reunião com 19 ministros das Finanças da Zona Euro.