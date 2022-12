Centeno: "Haver mais subidas [de juros] é uma inevitabilidade"

O governador do Banco de Portugal acredita que a inflação dará sinais mais visíveis de abrandamento a partir do final do primeiro trimestre de 2023, mas lembra que "haver mais subidas é uma inevitabilidade" no curto prazo. Em entrevista ao Negócios, Mário Centeno reconhece também que integrou o grupo de governadores que defendeu uma subida menos agressiva dos juros no conselho de governadores do Banco Central Europeu na última reunião em Frankfurt."Haver mais subidas é uma inevitabilidade e a previsibilidade da política monetária, que é altamente desejável, acontecerá de forma mais óbvia para todos assim que a inflação começar a cair", afirmou Centeno numa entrevista que decorreu no, em Lisboa, e que poderáO supervisor financeiro nacional adiantou também que a sua posição no conselho de governadores do BCE, na reunião da semana passada, foi "totalmente alinhada com a decisão que foi tomada" de subir em 50 pontos as taxas de juro diretoras.Questionado sobre se os juros vão continuar a subir até 2025 para conter a pressão inflacionista, Centeno desvalorizou tal cenário e ironizou: "Não. [A inflação] vai começar a cair muito mais próximo. Se tivermos de esperar até 2025 para sairmos de 10% da inflação, nesse momento, eu já não sei que sistema económico é que estaria a falar".O governador do Banco de Portugal entende que "chegar a 2%, a partir do momento em que a inflação tem as expectativas ancoradas, é uma questão de tempo". "Todos os dados apontam para que a inflação esteja a atingir o seu pico na área do euro no quarto trimestre de 2022 e que a atualização de preços se poderá prolongar por mais um mês ou dois", adiantou.E recordou que, "nas previsões do BCE e nas nossas também [BdP], temos uma redução muito rápida da inflação ao longo de 2023. Vem de valores próximos dos 10% no quarto trimestre de 2022 para valores na casa dos 3% em dezembro do ano que vem".