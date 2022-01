"Critério verde" do BoE para compra de ativos em risco de falhar metas

Economics Foundation revela que, embora a introdução do "critério verde" na compra de ativos tenha dado uma "inclinação verde" ao programa de estímulos (o chamado "quantitative easing") do Banco de Inglaterra, o impacto da medida na descarbonização da economia deverá ficar "muito aquém do que é preciso" para manter o aquecimento global abaixo de 2ºC.



Os autores do estudo alertam que o banco central britânico está a "comprar títulos exatamente das mesmas indústrias de antes" e que, paradoxalmente, em algumas situações, as empresas mais poluentes acabam por receber um tratamento mais favorável do que as empresas amigas do ambiente, devido ao seu "desempenho" no setor.



A título de exemplo, a New Economics Foundation indica que o Banco de Inglaterra compra mais rapidamente títulos da gigante petrolífera BP, por ser vista nos mercados como um "forte executor das metas climáticas", enquanto corta na compra de obrigações da Suez, dedicada ao tratamento de águas e resíduos, que tem um peso inferior no setor.



Resultados aquém do previsto pelo BoE



O estudo indica ainda que, com base nos planos atuais do Banco de Inglaterra, a intensidade média ponderada de carbono no portfólio do Banco de Inglaterra deverá cair 7% este ano, um valor que fica "muito longe" da meta de 25% que o banco central estabeleceu para 2025.



"A emergência climática não pode ser tratada apenas com políticas económicas que mexem simplesmente à superfície", argumentam os autores do estudo, sublinhando que, com este incentivo do Banco de Inglaterra, serão poucas as empresas a focar-se em atingir emissões líquidas zero até 2050.





Como alternativa, sugerem que o Banco de Inglaterra tem de ir mais longe e sublinham que a exclusão das grandes poluidores do programa de compra de ativos iria reduzir a proporção de títulos intensivos em carbono de 54% para 48% e, num cenário mais ambicioso, para 36%. Isso permitiria ao banco central britânico atingir a meta de 2025 três anos antes.

