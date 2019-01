Reuters

"Os riscos para o crescimento moveram-se para o lado negativo," reconheceu Mario Draghi, presidente do Banco Central Europeu (BCE), esta quinta-feira, 24 de janeiro, na sequência da primeira reunião de política monetária do ano.O presidente do BCE explicou que os riscos para o crescimento da economia da zona euro são agora maiores "por causa da persistência de incertezas relacionadas com fatores geopolíticos e a ameaça do protecionismo, vulnerabilidades nos mercados emergentes e volatilidade nos mercados financeiros."A decisão de mudar a avaliação de riscos foi "unânime", adiantou Draghi, durante a conferência de imprensa que decorreu em Frankfurt. Mas a avaliação sobre a duração do momento do abrandamento económico na zona euro dividiu os membros do conselho do BCE.Há uma parte dos banqueiros centrais mais otimista: acredita que o abrandamento da China não será muito prolongado, que a disputa comercial vai abrandar e que o Brexit acabará por não afetar assim tanto. Mas a outra argumenta que "o abrandamento já dura há vários trimestres", explicou Draghi.E a verdade é que, "se a incerteza generalizada persistir, devemos esperar um momento de abrandamento mais prolongado, para lá do final do ano", avisou.Tendo em conta a divisão do conselho quanto à avaliação da persistência do abrandamento, Draghi explicou que o assunto voltará a ser discutido em março, na próxima reunião de juros, já com uma atualização das projeções de crescimento.No comunicado com as orientações e as decisões de política económica, o BCE manteve o mesmo tom , não mudando a informação sobre o horizonte de subida de juros, ou sobre a duração do período de reinvestimentos do programa de compra de ativos. Mas as pistas deixadas na intervenção inicial e durante a conferência de imprensa vão ao encontro do sentimento do mercado, de que uma subida de juros pode não chegar a acontecer este ano.(Notícia em atualização)