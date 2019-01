Draghi culpa incerteza global pelos problemas na Zona Euro

Mario Draghi, presidente do Banco Central Europeu (BCE), afirma que a persistência de incertezas globais e a tensão comercial entre os EUA e a China estão a pesar na Zona Euro. Isto numa altura em que a economia do bloco não está a crescer ao ritmo esperado.

"Ao longo dos últimos meses, os dados continuam a ser mais fracos do que esperado, devido à diminuição da procura externa", referiu Draghi perante os deputados do Parlamento Europeu, citado pela Bloomberg.

"A persistência de incertezas, em particular aquelas que estão relacionadas com fatores geopolíticos e a ameaça de protecionismo estão a pesar no sentimento económico", disse ainda o presidente do BCE, em Bruxelas. "Isto ao mesmo tempo que as condições financeiras positivas, dinâmicas favoráveis no mercado laboral e aumento dos salários continuam a suportar a expansão e a intensificar a pressão sobre os preços", referiu ainda o responsável.

O presidente do BCE reforça assim a perspetiva dos responsáveis do banco central de que o crescimento da Zona Euro pode abrandar mais do que previsto e durante mais tempo do que projetado. Neste sentido, o banco central pode vir a apostar num abrandamento do ritmo de normalização da política.

Foi este cenário que levou o banco central a não alterar a política monetária na semana passada e Mario Draghi a alterar a linguagem. O presidente afirmou que os riscos para o crescimento estão agora "inclinados para a descida".