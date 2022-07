Fed sobe juros nos EUA em 75 pontos base

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Reserva Federal norte-americana subiu os juros de referência em 75 pontos base, tal como esperado pelo mercado. A decisão foi unânime, segundo anunciou o banco central liderado por Jerome Powell, e justificada pela escalada da inflação nos Estados Unidos para 9,1% em junho."O Comité Federal do Mercado Aberto (FOMC) procura alcançar o pleno emprego e uma inflação próxima de 2% no longo prazo. Para apoiar esses objetivos, o Comité decidiu subir a taxa dos fundos federais para um intervalo entre 2,25% e 2,5% e antecipa que contínuos aumentos dos juros serão apropriados", explica o comunicado divulgado após a reunião de dois dias.O banco central sinaliza assim que o ciclo de subida nos juros poderá não estar próximo do fim, sendo que este foi o quarto aumento consecutivo nas taxas. Os decisores de política monetária alertam ainda para o impacto da guerra na economia."A guerra da Rússia contra a Ucrânia está a causar um tremendo sofrimento humano e económico", sublinha o comunicado da Fed. "A guerra e os eventos relacionados estão a criar pressões inflacionistas adicionais e estão a pesar na atividade económica global. O Comité está altamente atento aos riscos para a inflação."Logo após o anúncio, os índices de Wall Street reforçaram os ganhos. O Dow Jones avança 0,4% para 31.889,44 pontos, enquanto o S&P 500 sobe 1,4% para 3.976,49 pontos e o tecnológico Nasdaq soma 2,65% para 11.869,50 pontos.

Na avaliação de futuras mudanças à política monetária norte-americana, a Fed vai acompanhar a evolução do outlook económico, numa altura em que o mercado antecipa que os EUA entrem em recessão nos próximos meses. "O Comité está preparado a ajustar o posicionamento da política monetária apropriadamente se emergirem riscos que impeçam as suas metas", acrescenta.



A par da nova subida de juros, a Fed irá continuar a reduzir a quantidade de dívida que tem no balanço.

(Notícia atualizada às 19:20)