Lagarde reafirma que subida da inflação é "uma fase temporária"

Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu (BCE), reafirmou esta terça-feira que a subida que se verifica na inflação é "temporária" e está ligada à reabertura das economias, na sequência da pandemia de covid-19. Por isso, frisou, a política monetária precisa de continuar "acomodatícia".A responsável falava na abertura do Fórum BCE, um evento que decorre habitualmente em Sintra, mas que este ano está a ser transmitido online . "O que vemos é sobretudo uma fase de inflação temporária ligada à reabertura", assegurou. "Precisamos de uma política acomodatícia para sair da pandemia de forma segura e trazer a inflação para 2%", defendeu.Lagarde explicou que "apesar de o PIB ter registado a maior queda de sempre, a economia reabriu em grande medida intacta". A recuperação foi rápida, espera-se que a União Europeia recupere o nível de atividade pré-pandemia no próximo ano e que regresse à trajetória de crescimento que se esperava antes da covid-19 em 2023. O emprego caiu, mas o rendimento disponível foi apoiado pelos Estados, o que levou a que em alguns setores a falta de bens esteja a condicionar a produção numa intensidade que é invulgar nesta fase do ciclo económico, adiantou a presidente do BCE.Mas reforçou que os motivos para o aumento da inflação são de curto prazo: "Metade da subida é explicada pelos custos de energia", assinalou. Depois, lembrou o impacto das alterações do IVA na Alemanha, os efeitos de base provocados pelo facto de em 2020 a inflação ter caído muito e os desequilíbrios entre a oferta e a procura."Os preços neste momento estão ao mesmo nível de 2019. É como se tivessem ficado inalterados face ao pré-pandemia", destacou ainda Lagarde.

"Uma vez que estes efeitos da pandemia sejam ultrapassados, esperamos que a inflação caia", somou, notando que a expectativa é depois a de uma convergência lenta para o objetivo dos 2%, que só deverá ser atingido de forma estável dentro de cinco anos.



Lagarde reconheceu que a pandemia terá trazido novas tendências à evolução da inflação (relacionadas com alterações no lado da oferta, procura e da transição verde), mas argumentou que por enquanto ainda é cedo para perceber se as pressões serão maioritariamente no sentido da descida, ou da subida. Por isso, por enquanto é preciso "ter a certeza de que não sobre reagimos a choques temporários", repetiu.