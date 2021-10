Stournaras sobre novo potencial apoio: "Tenho a certeza que BCE ambiciona transição suave"

Yannis Stournaras, governador do Banco da Grécia, em entrevista à Bloomberg TV."A compra de ativos tem como objetivo preservar as condições de financiamento favoráveis, numa transição suave de política monetária que seja capaz de prevenir qualquer tipo de fragmentação", adianta o banqueiro e membro do BCE, que garantiu ainda que "tem a certeza que o Conselho de Governadores quer continuar a ambicionar isso".

Leia Também BCE estuda novo programa de compra de dívida após final do PEPP

Stournaras disse que, "neste momento, não vemos necessidade de alterar a atual política monetária". "O PEPP vai terminar em março próximo. Claro que poderá ser alargado, poderá ser cortado antes, dependendo das condições de financiamento". O BCE irá pronunciar-se sobre qualquer possível alteração apenas no encontro de dezembro. estudar a criação de um novo programa de compra de dívida para lançar depois de o PEPP, o programa que foi criado para atenuar os efeitos da pandemia, terminar. O atual cheque de 1,85 biliões deve ficar sem notas disponíveis em março do próximo ano.A concretizar-se, pode ser uma forma de a autoridade liderada por Christine Lagarde continuar a injetar alguma flexibilidade na economia da Zona Euro, para tentar evitar uma retirada abrupta de qualquer apoio e assim prevenir uma reação negativa nos mercados.O líder grego mostrou ainda que existe um "delay" entre a atual expectativa de aumento dos juros definidos pelo BCE e a real orientação do banco. BCE negou que estivesse a ponderar subir as taxas de juro na Zona Euro nos próximos dois anos , ao contrário daquilo que tinha sido avançado pelo Financial Times, que citava um documento interno assinado pelo economista-chefe Philip Lane. Mas a instituição liderada por Christine Lagarde garantiu que "a notícia do FT não é correta"."Lane não disse em nenhuma conversa com analistas que a Zona Euro iria atingir uma taxa de inflação de 2% logo após o fim do horizonte de projeções do BCE", garante a autoridade monetária em resposta à notícia do FT. O jornal britânico divulgou modelos internos, a que teve acesso, que sugerem que o BCE poderá subir juros nos próximos dois anos.