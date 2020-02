Powell diz que economia dos EUA é "resiliente" mas alerta para o risco do coronavírus

Na sua comunicação ao Congresso, o presidente da Fed garantiu que o banco central está a monitorizar de perto a evolução do coronavírus, que poderá levar a disrupções na China com efeitos na economia global.

O presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, mostrou-se otimista quanto às perspetivas para a economia norte-americana na sua primeira comunicação bianual de 2020 ao Congresso dos Estados Unidos, tendo alertado, porém, para a potencial ameaça do coronavírus da China ao crescimento.





No discurso dirigido ao Comité de Serviços Financeiros da Câmara dos Representantes, o líder da Fed sublinhou que, no segundo semestre de 2019, a economia norte-americana – que vai já no seu 11.º ano consecutivo de expansão – "pareceu resiliente às adversidades que se intensificaram no verão passado", com a atividade económica a aumentar e o mercado de trabalho a fortalecer-se.