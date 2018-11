Powell ignora críticas de Trump e mantém perspectiva de subida de juros

O presidente da Reserva Federal dos EUA e outros responsáveis do banco central consideram que a perspectiva para a economia norte-americana é "sólida" e que as taxas de juro "estão mesmo abaixo" de um nível considerado neutro. Jerome Powell deixa assim aberta a porta a mais uma subida dos juros na reunião de Dezembro.

"Os meus colegas e eu, assim como muitos economistas do sector privado, prevemos um crescimento sólido, desemprego baixo e uma inflação perto de 2%", afirmou Jerome Powell, responsável pela política monetária norte-americana, durante um discurso no Economic Club of New York, citado pela Bloomberg.

Quanto aos juros, o responsável afirmou que "as taxas continuam baixas, em termos históricos" e "logo abaixo do que será considerado neutro para a economia – ou seja, não acelera nem abranda o crescimento", disse Powell.

Estas palavras marcam uma mudança na linguagem do presidente da Fed, depois de, em Outubro, ter afirmado que o banco central estava "muito longe" do nível considerado neutro.

Com base nestas declarações de Powell sobre a economia e a política monetária, os investidores devem considerar que o banco central continua preparado para subir as taxas de juro em Dezembro, ignorando as críticas do presidente norte-americano ao rumo da política. Donald Trump afirmou não estar "nem um pouco satisfeito com a sua escolha" para a liderança do banco central.

Contudo, o Powell deu poucos detalhes relativamente ao número de subidas que pensa ser necessário no próximo ano. O presidente limitou-se a repetir a sua visão de que a Fed terá de analisar os dados económicos que forem divulgados no futuro.

"Como sempre, as nossas decisões de política monetária serão tomadas no sentido de manter a economia no bom caminho", salientou Jerome Powell.