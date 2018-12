Trump terá discutido demissão do presidente da Fed

A imprensa norte-americana noticia hoje que o Presidente, Donald Trump, discutiu em privado a demissão do presidente do banco central pela sua decisão de aumentar as taxas de juro.

Contactado pela agência France Presse, a Reserva Federal norte-americana ainda não comentou essas notícias, que citavam fontes próximas de Donald Trump.



Wall Street registou a maior queda semanal desde 2008, agravada pelo aumento das taxas de juro, a ameaça de bloqueio do governo norte-americano, a guerra comercial e os receios de uma desaceleração económica nos Estados Unidos

O canal de televisão CNN divulgou que Trump sondou os seus assessores sobre se teria base legal para demitir Jerome Powell, uma decisão sem precedentes.

Ao contrário dos seus antecessores, Trump critica muitas vezes as decisões da Reserva Federal, afirmando na semana passada que aumentar as taxas de juro seria um erro.

Ainda no dia anterior ao anúncio da quarta subida de juros do ano, Trump pediu à Fed para não subir as taxas de juro. "É incrível que com um dólar muito forte e praticamente sem inflação, com o mundo a explodir à nossa volta, Paris a arder e a China em queda, a Fed esteja sequer a considerar mais uma subida de juros", escreveu Donald Trump no Twitter.

Há meses que o presidente norte-americano critica a trajectória da política monetária adoptada pelo líder do banco central, acusando Jerome Powell de penalizar o crescimento da economia com a subida dos juros.



Em Outubro, Trump afirmou que a Fed estava a "cometer um enorme erro" ao manter o ritmo de normalização da política monetária. Disse ainda que os governadores do banco central estavam "doidos" e que a política da instituição é "demasiado agressiva".