Powell trava otimismo em torno de corte dos juros. Taxa diretora até pode "voltar a subir"

O presidente da Reserva Federal norte-americana, Jerome Powell, atenuou nesta sexta-feira o vigor otimista de quem espera para breve um corte dos juros diretores. Depois do início do ciclo de subida da taxa dos fundos federais, em março do ano passado, devido às pressões inflacionistas intensificadas com a guerra na Ucrânia, a Fed tem dado sinais de que o endurecimento da política monetária pode ter chegado ao fim. Mas isso é diferente de começar já a aliviar os juros diretores.

Num evento em Atlanta, Powell arrefeceu a crescente expectativa de Wall Street de que o banco central irá começar proceder a cortes nos juros diretores já no primeiro semestre de 2024, tendo afirmado que a cautela continuará a imperar.





Aliás, Powell não afastou a possibilidade de a taxa dos fundos federais – atualmente em máximos de 22 anos – poder voltar a subir, se tal for necessário.





