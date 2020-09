Powell vai ao Congresso pedir apoio direto às pequenas e médias empresas

que vai apresentar nesta terça-feira perante o Comité dos Serviços Financeiros, um dos focos de Powell estará na necessidade do Congresso chegar a um consenso para um novo pacote orçamental que proteja as pequenas e médias empresas, uma vez que considera que só o seu Main Street Lending Program - um programa de empréstimos às companhias - está a revelar-se insuficiente.

"Muitos dos nossos programas requerem o apoio do departamento do Tesouro e estão disponíveis apenas em circunstâncias incomuns (...). No entanto, eles servem para apoiar o funcionamento dos mercados privados, não para substitui-los. Para além disso, tratam-se apenas de empréstimos e não de poder para gastar", pode ler-se no texto que Powell levará hoje ao Congresso.O banqueiro está sob o escrutínio dos congressistas, numa altura em que os mais recentes programas lançados para respostas à crise pandémica, parecem beneficiar mais os mercados de Wall Street , do que a economia real de Main Street, de acordo com o economista e professor da Universidade do Minho Ricardo Sousa, contactado pelo Negócios após a mudança dos mandatos da Fed para a meta da inflação.Alguns legisladores defendem que o fundo de 600 mil milhões de dólares promovido pela Reserva Federal para pequenas e médias empresas não foi usado em toda a sua potencialidade porque os termos dos empréstimos são demasiado rígidos. Contudo, Powell diz que os poderes da Fed são limitados neste campo, e que cabia ao Congresso prestar ajuda direta aos setores mais afetados.A ida de Jerome Powell ao Congresso, acompanhado pelo secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, surge numa altura em que Republicanos e Congressistas têm falhado constantemente em chegar a um acordo para um novo pacote de ajuda orçamental à economia. As conversações duram há meses, mas nenhum veredicto foi ainda divulgado.Para além desta "batalha", Washington luta para substituir a juíza do Supremo Tribunal dos Estados Unidos Ruth Bader Ginsburg, que morreu aos 87 anos na passada sexta-feira. A maioria Republicana quer substitui-la já este fim de semana, mas o lado Democrata contesta e diz que um novo juiz deverá ser escolhido após as eleições presidenciais de novembro.Uma sondagem mensal realizada pelo FT e pela Peter G Peterson Foundation mostra que os norte-americanos estão muito pessimistas com as perspetivas da recuperação da economia do país e 90% dos inquiridos disseram que era fundamental haver um novo plano de ajuda orçamental por parte do governo.Por outro lado, parecem estar mais otimistas quanto ao desenrolar da propagação de coronavírus no país. Isto porque 60% dos participantes disseram que a atual situação, que já matou cerca de 200 mil pessoas nos Estados Unidos, vai permanecer idêntica ou melhorar nas suas comunidades.