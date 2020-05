Tribunal alemão dá três meses ao BCE para alterar bazuca

Os juízes do tribunal com sede em Karlsruhe solicitaram à instituição liderada por Christine Lagarde que altere o seu pacote de compra de ativos.

O Tribunal Constitucional alemão considera que alguns pontos do programa aprovado pelo Banco Central Europeu para responder aos efeitos da pandemia da covid-19 violam os tratados da União Europeia.

Os juízes do tribunal com sede em Karlsruhe solicitaram agora à instituição liderada por Christine Lagarde que altere o seu pacote, nomeadamente no que diz respeito ao programa de compra de ativos, que suscita fortes dúvidas de constitucionalidade na Alemanha.

A notícia está a ser avançada pela Bloomberg, que não detalha ainda quais são as exigências do tribunal.

Em 2017 o Tribunal Constitucional alemão já tinha deliberado que o programa de compras do BCE violava os tratados europeus e remeteu o assunto para o Tribunal de Justiça Europeu. A decisão do tribunal europeu foi favorável ao BCE, que assim continuou a comprar títulos de dívida soberana e de empresas, de modo a impulsionar a inflação e a economia da Zona Euro.

Com a pandemia da covid-19 a fazer antever uma forte recessão na economia europeia, o BCE colocou no terreno o 'Pandemic Emergency Purchase Program' (PEPP), lançado por Lagarde na sequência dos APP, um pacote de 750 mil milhões de euros de combate à crise provocada pela pandemia.



Vários especialistas na Alemanha que avançaram com a queixa junto do Constitucional argumentam que a compra de ativos é ilegal por se tratar de financiamento monetário dos Estados-membros, uma vez que cada um dos bancos centrais da Zona Euro compra, com o apoio do BCE, dívida emitida pelos respetivos Estados.