Ursula von der Leyen admite procedimento de infração contra Alemanha

Em resposta a um eurodeputado alemão, a também alemã Ursula von der Leyen admitiu abriu um expediente de infração contra a Alemanha por causa da sentença do Tribunal Constitucional contra o programa de compra de ativos do BCE.

que foi retomado no final do ano passado.

A Comissão Europeia ameaça abrir um procedimento de infração contra a Alemanha por causa da sentença do seu Tribunal Constitucional que obriga o BCE a rever o programa de compra de dívida pública, criado em 2015 pelo anterior presidente do BCE, Mario Draghi, que vigorou até 2018, eEsta possibilidade foi admitida pela própria presidente da Comissão, a alemã Ursula von der Leyen, em resposta a uma pergunta do eurodeputado alemão Sven Giegold, do grupo parlamentar dos Verdes. Segundo conta o EL País , "para grande surpresa do eurodeputado", von der Leyen respondeu este sábado à pergunta, em apenas duas horas, quando, escreve o El Pais, a Comissão costuma demorar semanas ou mesmo meses a responder aos parlamentares.



Bruxelas considera, assim, que o veredicto do TC alemão, um tribunal nacional, invadiu as competências comunitárias e, sobretudo, dependendo da execução da sentença poderia violar o Tratado europeu.