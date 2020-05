Após lembrar que enquanto ministro alemão das Finanças nem sempre acompanhou as decisões adotadas pelo BCE, Schäuble realça que sempre respeitou a independência da autoridade monetária agora liderada por Christine Lagarde.Aludindo ao BCE, o político alemão defende que "instituições independentes que não são democraticamente legitimadas e controladas têm de confinar-se aos seus respetivos mandatos e não interpretá-los de forma demasiadamente ampla", concluindo portanto que a sentença do Constitucional germânico "não é facilmente refutável"."Contudo, é também difícil quando o TC alemão não reconhece uma decisão do Tribunal de Justiça da UE como vinculativa", nota, dizendo que isso abre espaço a que também noutros Estados-membros possa ser "posta em causa a existência do euro porque todos os tribunais constitucionais nacionais podem decidir por conta própria".Esta terça-feira, o tribunal alemão considerou que o programa de "quantitative easing" lançado em 2015 por Mario Draghi viola o princípio da proporcionalidade previsto nos tratados e que a validação da compra de ativos pelo Tribunal de Justiça da UE configura uma decisão "incompreensível".Deu ainda três meses para o BCE justificar a proporcionalidade do programa, alertando que se tais explicações não forem satisfatórias o Bundesbank (banco central alemão) deixará de participar no programa de compra de dívida pública no mercado secundário A Comissão Europeia reagiu garantindo que na UE tem primazia o princípio do primado do direito comunitário . E entretanto quatro elementos do conselho de governadores do BCE disseram ao FT que a instituição europeia poderá resistir à pressão do TC germânico e não responder de modo a salvaguardar a sua própria independência