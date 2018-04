No projecto de resolução sobre o Programa de Estabilidade que será votado no Parlamento, o Bloco de Esquerda recomenda que a folga orçamental seja “devolvida à sociedade” através do reforço do investimento na saúde e da educação.

As folgas orçamentais registadas "em função dos ganhos económicos e sociais" devem ser "devolvidas à sociedade", através do reforço do investimento no Serviço Nacional de Saúde (SNS) e na escola pública. A recomendação consta do projecto de resolução do Bloco de Esquerda (BE) que defende que o défice orçamental deve ficar este ano em 1% do PIB, em vez dos 0,7% inscritos no Programa de Estabilidade.





O partido que negociou e aprovou o orçamento do Estado para 2018 refere que nas discussões sobre as decisões a tomar o Governo utilizou a meta de 1% para justificar restrições a investimentos "em sectores como a cultura, a educação, a saúde e a ciência". O BE sublinha que o limite de 1% foi "aceite por Bruxelas" e sustenta que a folga e o défice de 2017 "resultam de opções políticas do Governo".Ao reduzir "unilateralmente" a meta de 2018 para 0,7% o Governo está a privilegiar "a ultrapassagem de metas definidas pelo Parlamento e aceites por Bruxelas, em detrimento do reforço do investimento público, por exemplo no SNS e na escola publica", consideram os deputados.

Na proposta de recomendação ao Governo que será submetida a votos, o partido propõe que os diversos grupos parlamentares subscrevam três recomendações:





"Apoiar o esforço de consolidação orçamental que esteja submetido à prioridade de criação de capacidade produtiva e emprego de qualidade, de combate à desigualdade e de promoção dos objectivos estratégicos do país"