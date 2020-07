PCP considera "crime económico contra o Estado" venda de imóveis do Novo Banco

Leia Também BE critica "fraude" que deixa Lone Star tirar dinheiro ao Estado pelo Novo Banco

Em comunicado, o PCP afirmou que a venda de 13.000 imóveis "avaliados em 631 milhões de euros por 364 milhões", como noticiou hoje o Público, "com a agravante de ter sido o próprio banco a emprestar o dinheiro para a realização da operação e o fundo de resolução a cobrir o prejuízo, a ser verdade, deixa de ser apenas um mau negócio e passa a ser um crime económico contra o Estado português".Os comunistas voltam a defender, como têm feito nos últimos meses, a nacionalização do banco como "solução que melhor teria servido os interesses" do país.A notícia de hoje, lê-se ainda no texto, "confirma, mais uma vez, que a venda do Novo Banco à Lone Star demonstra, por si só, que a privatização foi uma má opção com custos que podem ultrapassar os 10 mil milhões de euros".No comunicado, o PCP alegou ter já chamado a "atenção para a necessidade de haver por parte do Estado um controlo da forma como a Comissão de Acompanhamento está a acompanhar a alienação dos ativos do Novo Banco".Uma das últimas vezes foi em 22 de maio com um projeto de resolução entregue no parlamento em que alertava "para o facto do Governo ter entregue a um banco 'mais de 850 milhões de euros para pagar vendas de imóveis e outros ativos ao desbarato (sem que se conheçam os adquirentes, cuja relação direta ou indireta com partes associadas à Lone Star ou antigos acionistas do BES/GES não está posta de parte)'".Uma situação que contrasta com a atitude do executivo, que "não satisfaz necessidades agudas das populações atingidas mais profundamente pela paragem forçada'" causada pela pandemia de covid-19.Hoje, o PS já anunciou que quer que o presidente do Novo Banco seja ouvido logo na reabertura dos trabalhos parlamentares, em setembro, visando esclarecer suspeitas se a venda de imóveis feita por este banco está a lesar o Estado.O jornal Público noticiou hoje que um fundo das ilhas Caimão comprou casas do Novo Banco com o crédito desta instituição financeira, num negócio que foi um dos maiores do ramo imobiliário dos últimos anos e em que o Fundo de Resolução cobriu as perdas. Nesta investigação, refere-se mesmo que o Novo Banco vendeu e emprestou o dinheiro a quem comprou.Na sexta-feira, no debate parlamentar sobre o estado da nação, o presidente do PSD, Rui Rio, acusou a atual administração do Novo Banco de alienar os ativos ao desbarato.Perante esta acusação do presidente do PSD, o primeiro-ministro, António Costa, escreveu à procuradora Geral da República, Lucília Gago, a pedir que o Ministério Público, enquanto representante do Estado, desenvolva os procedimentos cautelares adequados à proteção dos interesses financeiros do Estado.