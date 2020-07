Novo Banco vendeu imóveis a fundo anónimo e o Estado compensou-o pelas perdas

O Novo Banco vendeu 13 mil imóveis a um fundo de investidores anónimos a que também deu crédito. Segundo o jornal Público , a operação de 10 de outubro de 2018, que resultou na alienação do portfolio Viriato, acabou com o Fundo de Resolução a compensar o Novo Banco pelas perdas de centenas de milhões.De acordo com o jornal, foi o maior negócio imobiliário realizado em Portugal nos últimos anos, e o segundo maior da Península Ibérica. As casas e os terrenos — cerca de metade das quais habitações residenciais — foram vendidos muito abaixo do preço por que estavam avaliados. No banco estavam registadas em 631 milhões de euros e foram vendidas por 364 milhões.O diferencial de preços, entre o seu valor estimado e o valor real da venda, foi colmatado por uma ajuda extra. O Fundo de Resolução cobriu parte das perdas do negócio, cerca de 260 milhões de euros.