Ana Rita Bessa (CDS-PP) renuncia ao mandato de deputada

A notícia foi avançada pela Rádio Renascença, que indicou que a deputada enviou uma carta ao presidente do partido, Francisco Rodrigues dos Santos, a informá-lo da sua intenção, que também já comunicou ao líder parlamentar, Telmo Correia.Contactada pela Lusa, a deputada não quis prestar declarações e indicou apenas, por escrito, que na quinta-feira fará a sua última intervenção em plenário.Ana Rita Bessa foi eleita deputada na última legislatura e também na atual pelo círculo eleitoral de Lisboa.O próximo nome na lista do CDS por Lisboa às eleições legislativas de 2019 é o de Isabel Galriça Neto, médica e ex-deputada, a que se segue o do comentador televisivo Sebastião Bugalho e depois Diogo Moura, líder da concelhia do CDS e vereador eleito da Câmara de Lisboa.Em declarações à rádio Observador, Galriça Neto, que foi cabeça de lista para a Assembleia Municipal de Lisboa pela coligação Novos Tempos, que ganhou as eleições na capital, disse que não vai assumir o lugar no parlamento."Não vou por razões pessoais e por questões que se prendem com o facto de assumir agora o novo desafio na Câmara de Lisboa. Reitero que não vou assumir o lugar que a deputada Ana Rita Bessa tão bem assumiu nos últimos anos", afirmou.A Lusa tentou contactar Isabel Galriça Neto e Sebastião Bugalho, sem sucesso.A renúncia ao mandato de deputada de Ana Rita Bessa foi um dos temas levados à reunião de hoje da Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados, tendo o presidente indicado que tem efeitos a partir de 04 de outubro, segunda-feira.Jorge Lacão ressalvou que "o CDS não se revelou ainda apto para poder designar qual é, na ordem da lista, a pessoa que substituirá" a parlamentar centrista, situação corroborada pelo coordenador do CDS na comissão, o deputado João Almeida: "continuamos a não estar aptos para indicar quem assumirá o mandato".O deputado democrata-cristão salientou também o facto de "ter havido pessoas que estão na lista que foram eleitas para cargos" nas eleições autárquicas de domingo e defendeu que "isso complica o processo de substituição".FM // FPALusa/Fim