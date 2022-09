6 meses de governo, seis ministros em xeque

A 30 de março de 2022, após umas legislativas que resultaram da dissolução do Parlamento após o chumbo do Orçamento do Estado, o primeiro-ministro prometia, na sala dos Embaixadores do Palácio Nacional da Ajuda, "um Governo que resolva problemas e crie oportunidades". Seis meses volvidos, o Executivo de António Costa teve vários episódios em que foi o Governo a criar a si mesmo problemas e a

ser apontado como parecendo

...