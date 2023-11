Alexandra Leitão defende que deveria ter sido feita "uma reflexão no pós-socratismo"

Alexandra Leitão, em entrevista ao Público , questionada sobre se a atual crise política é diferente de outras, admite que se trata de "um momento difícil para o país e para o Partido Socialista, em especial". Mas refere que "há uma diferença factual. Temos um primeiro-ministro que se demite por uma razão do foro judicial estando em funções", disse, referindo-se à Operação Influencer.A deputada socialista e antiga ministra, que será a autora da moção da candidatura de Pedro Nuno Santos à liderança do partido, não exclui no futuro vir a candidatar-se ao mesmo cargo. "Acho que nós, em particular nós, mulheres, não devemos nunca excluir, porque durante muito tempo acabámos também por ficar fora dos lugares. Por modéstia, porque não nos chegámos à frente".Na mesma entrevista, questionada sobre as lições que Pedro Nuno Santos deveria retirar das polémicas que envolveram o PS, deixa o recado: "Os partidos, os sistemas, as instituições devem fazer auto-reflexão e devem estar até em permanente reflexão, não para se autoflagelarem. Acho que se deveria ter feito uma reflexão no pós-socratismo e veremos que tipo de reflexão é que é preciso fazer agora".