Sondagem: Portugueses acham que Montenegro ganha eleições, quer seja contra Pedro Nuno Santos ou Carneiro

Os portugueses acreditam que o presidente do PSD, Luís Montenegro, tem maior hipótese de vir a ser o próximo primeiro-ministro, independentemente do candidato pelo PS. De acordo com uma sondagem da Aximage para a TVI e CNN Portugal, dos 504 inquiridos, 40% consideram que Montenegro deve ganhar as eleições marcadas para 10 de março de 2024, contra Pedro Nuno Santos que reuniu 33% das respostas.

Já no frente a frente com José Luís Carneiro, o

presidente do PSD reúne 43% das respostas, enquanto o atual ministro da Administração Interna não vai além dos 28%.

Leia Também Montenegro diz que só governa se ganhar eleições e rejeita coligação com Chega

A sondagem não incide sobre a pessoa em quem

votariam, mas sim a que acham que vai ganhar as legislativas.

No que toca às eleições para o próximo secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos lidera nesta sondagem, incluindo numa corrida a três - com Mário Centeno e José Luís Carneiro. Mesmo com este cenário, o antigo ministro das Infraestruturas reúne 32% das respostas, Centeno 21% e José Luís Carneiro 18%.